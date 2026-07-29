В Салехарде на улице Комсомольская появится большая парковка

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде обустраивают парковку площадью около тысячи метров квадратных. Как рассказали в городской администрации, она появится на улице Комсомольская, там, где раньше было здание кожвендиспансера.

«На месте снесенного здания кожвендиспансера по улице Комсомольская ведутся работы по обустройству большой парковочной зоны», - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты подготовили поверхность и приступили к укладке асфальта.

Планируется, что новая парковка станет удобным решением для жителей близлежащих домов.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде завершили прокладку подземных коммуникаций под Обдорским острогом. По словам главы Алексея Титовского, специалисты обустроили сети канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Особенно пришлось постараться над теплоснабжением: в старой схеме оно проходило над мерзлотником и поэтому пришлось менять направление.

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