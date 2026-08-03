В Салехарде осудят прораба, который отправил работать на высоту неопытного сотрудника и тем самым погубил его

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде осудят прораба, который отправил работать на высоту неопытного сотрудника. Как итог - он упал и разбился, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 9 июня 2026 года на стройплощадке многоквартирного дома.

- Установлено, что обвиняемый допустил к выполнению работ на высоте сотрудника, не имеющего соответствующего обучения, допуска и средств защиты. В итоге потерпевший сорвался с высоты шестого этажа, упал на трубы теплотрассы и скончался, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Прораба будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что бизнесмен из Приуральского района отделался условным сроком за смерть человека на стройке. Несчастный сорвался со стропильной системы, расположенной на уровне третьего этажа, и упал на бетонные плиты перекрытия.

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