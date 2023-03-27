Бизнесмен из Приуральского района отделался условным сроком за смерть человека

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В Приуральском районе осудили индивидуального предпринимателя, по вине которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Трагедия произошла на строительной площадке в селе Аксарка. Мужчина привлек для постройки дома вахтовика, не имевшего допуска к работам на высоте и не прошедшего необходимые инструктаж и обучение.

- Предприниматель предположил, что у мужчины имеется достаточно опыта в данной сфере, поэтому он сможет обеспечить свою безопасность сам. Однако 11 октября 2021 года мужчина, выполняя работы на высоте, неправильно применил средства индивидуальной защиты, из-за чего сорвался со стропильной системы, расположенной на уровне третьего этажа, и упал на бетонные плиты перекрытия, - прокомментировали в ведомстве.

К сожалению, при падении мужчина получил черепно-мозговую травму, от которой скончался через некоторое время.

В итоге суд признал бизнесмена виновным по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно.