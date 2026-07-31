«Жара и отсутствие нормальных дождей»: Дмитрий Артюхов прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на Ямале

Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

На Ямале усугубилась ситуация с лесными пожарами. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, причина этого - жара и отсутствие нормальных дождей. К сожалению, такая погода сохранится и в ближайшие дни, а значит спасателям надо усилиться.

Пожарные делают все возможное, чтобы пресечь пламя и не подпустить его к населенным пунктам. Также в тушении помогают вертолеты МИ-8 и спасатели из других регионов. В ближайшее дни приедут еще сто спасателей авиалесоохраны.

- На Ямале действует режим чрезвычайной ситуации, поэтому прошу каждого с особым вниманием отнестись к безопасности. Не выбирайтесь в леса, не разводите костры и будьте предельно осторожны. Если обнаружите возгорание, сообщайте по телефонам 8-800-100-94-00 или 112, - обратился к землякам Дмитрий Артюхов.

Напоминаем, что сегодня на территории Красноселькупского, Надымского, Шурышкарского, Тазовского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 104 природных пожара общей площадью 21 092 гектара.

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