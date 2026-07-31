Три новых светофора с кнопкой вызова установят в Салехарде. Это повысит безопасность пешеходов

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде установят три новых светофора с кнопкой вызова. Об этом сообщили в городской администрации.

Новые светофоры появятся:

- в районе дома № 8 по улице Арктическая - где зафиксированы несколько случаев дорожно-транспортных происшествий;

- в районе дома № 25 по улице Богдана Кнунянца - напротив строящегося микрорайона Обдорский и школы;

- на улице Ямальская - напротив нового здания скорой помощи.

Как отметили в мэрии, решение установить именно светофоры с кнопкой обусловлено развитием улично-дорожной сети и направлено на повышение безопасности пешеходов.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде на улице Комсомольская, где когда-то стояло здание кожвендиспансера, появится большая парковка. Она станет удобным решением для жителей близлежащих домов.

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