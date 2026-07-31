Семейно-досуговый комплекс «Старт» в Лабытнанги преобразится до неузнаваемости

Фото: Марина Трескова

В Лабытнанги ремонтируют семейно-досуговый комплекс «Старт». По словам главы муниципалитета Марины Тресковой, обновляется все: от инженерной инфраструктуры до игрового оборудования.

- Поклонников «Старта» наверняка порадуют отремонтированная зона тихого отдыха с интерактивным оборудованием и новыми скамейками, современные тренажеры и конструкции для занятий гимнастикой, усовершенствованные площадки для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол, обновленные детские игровые зоны, - добавила Трескова.

Напоминаем, что «Старт» - это победитель проекта «Формирование комфортной городской среды» 2017 года. А в прошлом году он завоевал первоочередное право на реновацию.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги ремонтируют улицы Ленина, Центральная, Первомайская и Геологов. Качество и ход выполнения работ находятся на контроле мэрии.

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