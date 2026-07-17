В Лабытнанги ремонтируют улицы Ленина, Центральная, Первомайская и Геологов

Фото: администрация Приуральского района

В Лабытнанги продолжается сезон дорожных работ. Они ведутся на улицах Ленина, Центральная, Первомайская и Геологов, сообщили в администрации Приуральского района.

Так, на ремонтируемом участке по улице Ленина завершилась замена грунта и его уплотнение. Следующий этап - подготовка основания дороги, обустройство тротуаров и парковочных зон.

На улице Центральная продолжается обустройство недостающего участка тротуара. Специалисты уже установили бортовой камень установлен, и сейчас занимаются подготовкой основания для укладки асфальта.

На улице Первомайская прокладывают водопропускные трубы, делают бордюры и расширяют проезжую часть.

А на улице Геологов завершается устройство тротуара.

- Качество и ход выполнения работ на постоянном контроле. Несмотря на временные неудобства, это необходимо, чтобы дороги стали надежнее и комфортнее для всех, - обратились в мэрии к горожанам.

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