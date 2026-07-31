Дым от лесных пожаров накрыл Красноселькупский район. Там самая сложная обстановка

Фото: Юрий Фишер

На территории Красноселькупского района бушуют более пятидесяти природных пожаров, дым от которых достиг несколько населенных пунктов. Об этом сообщил глава муниципалитета Юрий Фишер.

Так, ближайшие к Красноселькупу пожары находятся в 20 километрах, но угрозы перехода огня нет! В Тольке наблюдается слабое задымление, а вот в Ратте небо чистое.

- Спасатели уже работают на местах, ситуация находится под контролем. Держим руку на пульсе и будем оперативно сообщать о любых изменениях, - обратился Юрий Фишер к землякам.

При обнаружении пожара или задымления не нужно действовать самостоятельно - сразу звоните спасателям: +7 (34932) 2 16 61 - ЕДДС, 112 - единый номер.

Напоминаем, что в ямальских лесах повторно введен режим ЧС из-за пожаров. По словам главы департамента природных ресурсов и экологии Андрея Гаранина, за последние дни обстановка серьезно осложнилась. Самый напряженный участок - Красноселькупский район. Именно там больше половины всех очагов.

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