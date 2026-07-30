Фото предоставлено КП

В Салехарде на две недели перекрыли проезд по улице Артеева. Причина этого - работы на инженерных сетях, сообщили в городской администрации.

«Уважаемые салехардцы и гости нашего города! По улице Артеева до 14 августа ведутся работы на инженерных сетях. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Судя по имеющейся схеме, проезд закроют от дома № 75 «А» и до перекрестка с улицей Зои Космодемьянской.

Фото: администрация Салехарда

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде из-за замены асфальта перекроют движение по улице Зои Космодемьянской. Речь идет об участке от дома № 35 «А» до дома № 55.

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