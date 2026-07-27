Фото: администрация Салехарда

В Салехарде из-за замены асфальта перекроют движение по улице Зои Космодемьянской. Как пояснили в городской администрации, речь идет об участке от дома № 35 «А» до дома № 55.

«С 28 июля по 6 августа будет перекрыто движение на участке улицы Зои Космодемьянской (от дома № 35 «А» до дома № 55) для замены асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков в зоне производства работ.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде завершили прокладку подземных коммуникаций под Обдорским острогом. По словам главы Алексея Титовского, специалисты обустроили сети канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Особенно пришлось постараться над теплоснабжением: в старой схеме оно проходило над мерзлотником и поэтому пришлось менять направление.

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