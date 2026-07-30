Ямальцы осваивают «бесконтактные» технологии

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Жители Ямала всё активнее включают биометрию в повседневную жизнь: идентификация по лицу, голосу и отпечаткам пальцев уже не воспринимается как что то экзотическое, а становится удобным инструментом для решения бытовых задач. На Крайнем Севере ценность таких решений особенно высока — технологии позволяют экономить время и решать важные вопросы без лишних поездок.

Сейчас биометрические сервисы используют буквально на каждом шагу: с их помощью подтверждают онлайн операции, расплачиваются в магазинах, быстрее проходят контроль в транспортных узлах. Среди новых востребованных сценариев — регистрация в гостиницах, оформление сим карт и даже сопровождение сделок с недвижимостью. Для отдалённых населённых пунктов это значит, что многие процедуры теперь можно пройти дистанционно, не тратя ресурсы на дорогу.

Тренд подтверждают и цифры. В ВТБ рассказали, что биометрические данные уже сдали 7 миллионов клиентов — это каждый пятый пользователь. К концу года показатель может вырасти до 10 миллионов. При этом сама процедура регистрации стала заметно проще: работает выездной сервис, а мобильные точки сбора данных разворачивают, в том числе, в залах вылета аэропортов. Для фиксации биометрии используют свыше 12 тысяч планшетов на отечественной операционной системе — это пример импортозамещения и гарантия стабильной работы сервисов.

Социология фиксирует растущее доверие к технологии. Опрос 1500 респондентов из крупных городов России (18–65 лет) показал, что 70% готовы пользоваться биометрией в финансовых и других сервисах. Ещё 27% согласны на её применение — при условии, что процесс будет быстрым и удобным. За год 38% опрошенных стали чаще замечать использование биометрических сервисов вокруг себя, 25% — стали больше им доверять, а 18% сами начали применять технологию для входа в приложения и оплаты покупок.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Курзякова, рост популярности биометрических сервисов сопровождается и увеличением спроса на регистрацию: «Мы видим, что удобство технологии становится решающим фактором», — отметил эксперт.