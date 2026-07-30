Жители Ноябрьска с 3 по 14 августа останутся без горячей воды Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ноябрьска с 3 по 14 августа останутся без горячей воды. Как рассказали в городской администрации, отключение связано с необходимостью профилактических работ в системе теплоснабжения.

Специалисты «СЕВЭНКО» проведут ревизию котельного оборудования и заменят изношенные узлы/детали, проверят запорно-регулирующую арматуру всей системы теплоснабжения, а также проведут ревизию центральных тепловых пунктов, узлов учета, фильтров и грязевиков.

Параллельно подрядные организации займутся капитальным ремонтом и реконструкцией сетей тепло- и водоснабжения, включая врезку новых участков в общую систему.

По завершении всех работ специалисты «СЕВЭНКО» проведут гидравлические испытания, которые позволят выявить возможные слабые места в системе. Это позволит минимизировать риск технологических нарушений зимой.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске модернизируют канализационную насосную станцию № 3. Это позволит усилить надежность и увеличить мощность системы водоотведения.

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