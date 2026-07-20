В Ноябрьске отремонтируют канализационную насосную станцию № 3

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске модернизируют канализационную насосную станцию - 3 (КНС). По словам главы города Алексея Романова, это позволит усилить надежность и увеличить мощность системы водоотведения.

- Сейчас идет демонтаж старого колодца, подрядчик делает опалубку для бетонной конструкции. Также ведется проектирование КНС - 1 и коллектора от КНС - 2 до КНС - 3. Работы серьезные, очень капиталоемкие и необходимые городу, - подчеркнул он.

Напоминаем, что на протяжении нескольких лет в Ноябрьске ведется большая работа по обеспечению надежности тепловодоснабжения. Это модернизация котельных, установка внутриквартальных тепловых пунктов, замена магистральных и внутриквартальных сетей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что Ноябрьск готовится к новому отопительному сезону. За короткое северное лето планируется отремонтировать 15 километров магистральных и внутриквартальных сетей.

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