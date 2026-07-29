Ямальцы могут присоединиться к большому спортивному празднику в Югре

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Любители активного образа жизни с Ямала могут стать частью масштабного спортивного события в соседнем регионе. 8 августа в Ханты Мансийске на стадионе «Югра Атлетикс» пройдёт фестиваль «ВТБ — Сибирское здоровье». Он станет главной площадкой празднования Дня физкультурника и соберёт участников и болельщиков со всего Уральского федерального округа.

Для жителей северных регионов такой праздник — не просто повод выйти на старт, а возможность показать, что суровый климат не мешает быть в движении: спорт здесь ценят как часть характера, как привычку держаться в тонусе и поддерживать друг друга. В этом году организаторы подготовили более 40 локаций — так, чтобы каждый нашёл активность по силам и интересам. Ожидается, что в празднике примут участие свыше 2 000 человек.

Фестиваль проводится с 2013 года и давно стал одним из главных событий спортивного календаря Югры. За годы работы он превратился в традицию, где важны не только результаты, но и атмосфера: совместные старты, поддержка болельщиков, радость детей, которые впервые выходят на площадку. Для Ямала это ещё и хороший пример того, как спорт становится частью повседневной жизни и объединяет целые сообщества.

Программа получилась по настоящему разносторонней. На одной территории одновременно будут идти соревнования по футболу, волейболу, стритболу, гиревому спорту, фиджитал дисциплинам, дартсу, фехтованию, шахматам и единоборствам. Для тех, кто хочет проверить себя по общепринятым стандартам, организуют тестирование норм ГТО. Профессиональные спортсмены проведут мастер классы, а спортивные клубы — показательные выступления.

— С каждым годом фестиваль становится всё более массовым, а уровень состязаний — выше. Но самое ценное — это энергия, которая рождается в совместных активностях. Она объединяет поколения, придаёт семьям и всему региону особую силу, — подчеркнул Виталий Мосунов, вице президент ВТБ.

Заместитель губернатора Югры Елена Майер отметила, что развитие массового спорта остаётся одним из приоритетов: «Совмещение Дня физкультурника и проекта „Сибирское здоровье“ подчёркивает важную тенденцию: спорт становится нормой жизни», - сказала она.