Фото: администрация Губкинского

Житель Губкинского Марин Дериволков погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

- Марин с честью выполнил воинский долг, защищая страну. Его мужество, доблесть и преданность Родине навсегда останутся в наших сердцах и в истории Губкинского, - сказали в мэрии.

Глава города Андреем Бандурко и всего жители выражаем глубокие соболезнования родным и близким Марина Ауреловича.

Герой будет похоронен в Москве.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском появился памятный барельеф, посвященный участникам СВО. На нем выгравирована следующая надпись: «21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Участники боевых действий - солдаты Отечества. Герои, чьи имена будут чтить вечно! Губкинский гордится вами!».

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