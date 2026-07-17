Фото: Алексей Титовский

В Салехарде завершили прокладку подземных коммуникаций под Обдорским острогом. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Специалисты проложили сети канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Особенно пришлось постараться над теплоснабжением: в старой схеме оно проходило над мерзлотником и поэтому пришлось менять направление.

Параллельно ведутся работы по благоустройству территории: укладка асфальта, мощение тротуарной плиткой и озеленение. Срок окончания этих работ - сентябрь.

Что касается самого Обдорского острога, его реконструкция продолжается. Утвержденная концепция включает возведение новых деревянных построек и малых архитектурных форм, а также строительство автомобильной дороги с велосипедной дорожкой, тротуаром и выездом на улицу Набережная.

- Подходим к реализации проекта выверенно - объект имеет большую историко-культурную важность. Это в очередной раз подтвердили масштабные археологические раскопки, проведенные в прошлом году, - сказал Алексей Титовский.

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