В Ноябрьске на набережной озера Ханто появятся современные шезлонги и зонты от солнца

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске преображается набережная озера Ханто. В рамках нового этапа здесь появились комфортные лежаки и уютные гамаки, на подходе - новые террасы, где вскоре разместится уличная мебель, сообщили в городской администрации.

Также жителей ждут современные шезлонги, удобные зонты от солнца, стильные столики и кресла.

Особое внимание уделяется безопасности территории - устанавливается декоративный забор в этническом стиле.

По словам главы города Алексея Романова, все работы направлены на создание максимально комфортного места для отдыха жителей и гостей Ноябрьска.

Ранее «Комсомольская» правда - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске продолжается преобразование 7-го микрорайона. В прошлом году здесь капитально отремонтировали улицу Цоя, а в этом - приведут в порядок 16 многоквартирных домов.

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