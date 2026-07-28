Северные сбережения

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На рынке депозитов фиксируется новый тренд — банки повышают ставки по вкладам на длительные сроки. Это происходит на фоне снижения Центральным банком ключевой ставки. При этом поведение вкладчиков становится всё более взвешенным: россияне, и ямальцы в том числе, не отказываются от сбережений, а стараются распределить накопления: част - на долгий срок, а часть оставляют в быстром доступе.

По данным Банка России, в июне объём сбережений граждан вырос на 0,3 % — это плюс 0,2 трлн рублей. В отдельных банках темпы прироста оказались заметно выше среднерыночных: зафиксированы случаи роста портфелей розничных пассивов более чем на 1,5 % за месяц. «Россияне корректируют выбор услуг и сроков размещения средств, но не отказываются от сберегательной стратегии в целом», — подчёркивает старший вице президент ВТБ Алексей Охорзин.

Для экономики Ямала рост интереса к депозитам — важный индикатор. Устойчивый приток средств укрепляет ресурсную базу банков, а это в перспективе помогает сохранять доступность кредитов. Для жителей округа это особенно значимо: кредиты востребованы и на покупку жилья, и на развитие малого бизнеса, и на решение других насущных задач.

Не менее важна и социальная сторона вопроса. Привычка формировать «подушку безопасности» повышает финансовую устойчивость семей — это особенно ценно в условиях, когда стоимость товаров и услуг в северных регионах зачастую выше среднероссийской.

В ВТБ прогнозируют, что общий объём средств вкладчиков в России по итогам года может вырасти на 10% и превысить 72 трлн рублей. Такое развитие ситуации подтверждает, что население продолжит копить на вкладах, не переходя к активным тратам.