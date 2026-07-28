Фото: Алексей Титовский

Салехардец Сергей Конев удостоился ордена Мужества. Как рассказал глава города Алексей Титовский, мужчина - участник СВО, силе и отваге которого можно только позавидовать.

Будучи на Покровском направлении и выполняя очередную боевую задачу, Сергей Леонидович попал под удар вражеского дрона и получил многочисленные тяжелейшие ранения. Трое суток он цеплялся за жизнь, выбираясь к своим. И это ему удалось!

- Сергей Леонидович - пример мужества и верности долгу. Человек, которым по праву гордится наш город и вся страна, - подчеркнул Титовский.

Также он выразил большую благодарность всем ямальским бойцам, которые сейчас с достоинством отстаивает суверенитет Отечества, и пообещал оказывать им всевозможную поддержку.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в День героев Отечества 21-летнему жителю Салехарда Илье Котлярову вручили медаль «За отвагу».

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.