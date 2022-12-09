В День героев Отечества жителю Салехарда вручили медаль «За отвагу»

Фото: администрация Салехарда

В День героев Отечества 21-летнему жителю Салехарда Илье Котлярову вручили медаль «За отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В торжественной обстановке и в присутствии первых лиц города Илья получил медаль «За отвагу». Данная награда присуждается Указом президента РФ. Салехардец удостоен ее за мужество и героизм, проявленные в спецоперации, - прокомментировали в мэрии.

Илью и остальных героев поздравил глава города Алексей Титовский. Он отметил, что героем может стать каждый, но чаще всего, это, конечно, военные.

Фото: администрация Салехарда

- Сегодня мы отдаем дань уважения и вспоминаем наших героев, которые выполняли боевые задачи в Афганистане, Чечне, Сирии и сейчас принимают участие в специальной военной операции на Украине, отстаивая интересы страны. Хотелось бы низко поклониться мамам воинов, которые навсегда останутся в наших сердцах, - сказал градоначальник.

На церемонии также присутствовал военком Салехарда и Приуралья Александр Чуенко и мама салехардца, погибшего в зоне СВО, Ниджата Бабаева.

Все собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к монументу.