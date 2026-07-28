СИБУР повысит энергоэффективность газопереработки за счет модернизации компрессорного оборудования на заводе Ямала

Фото: пресс-служба "СибурТюменьГаз"

На Муравленковском газоперерабатывающем производстве «СибурТюменьГаза» реализован проект, который позволил сократить потребление электроэнергии, повысить эффективность переработки попутного нефтяного газа и снизить углеродный след производства. Плановый экономический эффект от реализации инициативы в 2027 году составит более 17 млн рублей.

Попутный нефтяной газ, поступающий с нефтяных месторождений, перед дальнейшей переработкой проходит несколько этапов подготовки. Одну из ключевых ролей в этом процессе играют компрессоры, которые создают необходимое давление для транспортировки газа между технологическими установками. От правильного выбора их мощности напрямую зависит количество потребляемой электроэнергии и эффективность работы всего производства.

В рамках проекта после анализа режимов работы на производственной площадке заменили один из сырьевых компрессоров на компрессор с меньшей производительностью и модернизировали схему трубопроводов блока осушки газа. Благодаря этому изменился маршрут движения технологического газа внутри установки, что позволило эффективнее использовать существующее оборудование и сохранить стабильную работу предприятия даже при увеличении объемов приема попутного нефтяного газа. Такое решение позволяет выполнять те же производственные задачи с меньшими энергозатратами.

«Повышение эффективности производства не всегда требует строительства новых объектов или внедрения сложных технологий. Во многих случаях ощутимый результат достигается за счет грамотной модернизации существующего оборудования и оптимизации технологических процессов. После завершения проекта ожидается сокращение потребления электроэнергии более чем на 4,2 тыс. МВт·ч в год. Это сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии небольшого населенного пункта или нескольких тысяч городских квартир», - отметил инженер-технолог МГПП Алексей Петров.

Помимо экономического результата проект имеет и экологический эффект. За счет снижения энергопотребления планируется ежегодно сокращать косвенные выбросы парниковых газов примерно на 1,4 тыс. тонн CO-эквивалента. Это соответствует принципам устойчивого развития СИБУРа и способствует более рациональному использованию энергетических ресурсов.

Модернизация компрессорного оборудования является частью системной работы «СибурТюменьГаза» по повышению энергоэффективности производственных процессов. Последовательное внедрение подобных инженерных решений позволяет снижать эксплуатационные затраты, повышать эффективность переработки попутного нефтяного газа и обеспечивать стабильную работу предприятий, выпускающих сырье для нефтегазохимической отрасли России.