Фото: администрация Салехарда

В Салехарде стартовал второй этап обработки от гнуса. Занимаются им специалисты окружного Центра гигиены и эпидемиологии, сообщили в мэрии.

Работы ведутся в скверах по улице Арктическая, возле «Сияния Севера» и дома № 12 на улице Чубынина, на площади у Окружного центра национальных культур, перед ЦКиС «Геолог», на набережной озера Лебяжье и в городском саду.

Напоминаем, что первая обработка состоялась в конце июня. Последующие позволяют закрепить результат и снизить число летающих насекомых, когда их наибольшее количество.

- Многие жители уже отмечают, что гнуса в городе стало заметно меньше. Работы по сезонной обработке продолжаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде на Объездной появится четырехполосная дорога с тротуарами и велодорожкой. Работы по ее обустройству в самом разгаре.

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