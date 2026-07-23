В Салехарде на Объездной появится четырехполосная дорога с тротуарами и велодорожкой

Фото: администрация Салехарда

Уже в этом году салехардцы получат обновленный участок улицы Объездная. По словам главы города Алексея Титовского, это будет четырехполосная дорога с разделительной зеленой полосой, тротуарами и велодорожкой.

Ливневая канализация готова на 85%, смонтирована водопропускная труба. Это позволит избежать подтопления дороги весной и во время сильных дождей.

Продолжается монтаж магистрального водопровода. Он послужит как для социальных объектов, так и для жителей микрорайона Обдорский.

Что касается асфальтирования, подготовка к этим работам ведется. Асфальт покроет 900 метров дороги и кольцевую развязку протяженностью еще 200 метров.

- Обновленная дорога станет транспортной артерией для быстрорастущего микрорайона Обдорский и развивающейся вокруг социальной инфраструктуры, - подчеркнул Алексей Титовский.

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