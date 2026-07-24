Ключевая ставка упала до 14 %: что это значит для кошельков ямальцев

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Банк России снова скорректировал ключевую ставку — теперь она на отметке в 14 %. Для жителей Ямала это сигнал: условия по банковским продуктам начнут меняться, и к этим переменам стоит присмотреться.

Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ отмечает: «ЦБ продолжил серию снижения ключевой ставки, и для вкладчиков „окно возможностей“ для высоких ставок постепенно сужается».

На практике реакция рынка будет разной. Краткосрочные вклады и спецпредложения банков чутко реагируют на снижение ставки — их доходность быстро идёт вниз. А вот по долгосрочным депозитам картина может быть спокойнее: конкуренция между банками способна удержать ставки на более высоком уровне. Эксперт ВТБ также комментирует, что активная борьба банков за клиента останется значимым фактором как минимум до конца года.

Для тех, кто планирует брать кредит, новости тоже неплохие: стоимость заёмных средств постепенно снижается. При этом остаётся рабочий вариант — подождать и позже рефинансировать кредит, если ситуация на рынке станет ещё выгоднее.