Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске начинают включать уличное освещение. Сегодня светильники зажгутся на некоторых дорогах, а также в сквере Геологов, на набережной озера Безымянное, у озера Ханто и на центральной аллее, сообщили в городской администрации.

Второй этап отключения уличного освещения пройдет позже.

- На некоторых участках свет появится позже. Это связано с ремонтными работами, которые сейчас ведутся в городе, - прокомментировали в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске завершилось обустройство уличного освещения дороги, ведущей к микрорайону Железнодорожников. Темная трасса длинною в три километра была многолетней проблемой для горожан, и они не раз обращались к главе с просьбой исправить это.

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