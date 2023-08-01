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НовостиНедвижимость1 августа 2023 11:58

В Ноябрьске завершается обустройство освещения дороги, ведущей к микрорайону Железнодорожников

В Ноябрьске осветят дорогу, ведущую в отдаленный микрорайон
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске завершается обустройство уличного освещения дороги, ведущей к микрорайону Железнодорожников. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, все основные этапы уже выполнены, сейчас идут пуско-наладочные работы.

- Темная дорога длинною в три километра была многолетней проблемой Ноябрьска. Люди неоднократно писали обращения в адрес главы города Алексея Романова, прося исправить ситуацию. В этом году путь домой для многих ноябрян станет безопасным и комфортным, - отметили в мэрии.

Кстати, для бесперебойной работы фонарей рабочие установили отдельную подстанцию.

Планируется, что освещение на участке включат уже в этом месяце.