В Салехарде может появиться огромный шатер для проведения мероприятий

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на площади перед ЦКиС «Геолог» может появиться огромный шатер для проведения мероприятий. Это одна из инициатив, предложенная в рамках проекта «Уютный Ямал», сообщили в городской администрации.

- Автор предлагает установить на площади перед ЦКиС «Геолог» большой каркасный шатер размером 15×30 метров и площадью 450 квадратных метров, - сказали в мэрии.

По замыслу шатер можно будет использовать круглый год для проведения различных мероприятий. Например, под крышей могли бы проходить выставки, концерты, спектакли, спортивные турниры, образовательные программы, молодежные встречи, квесты и не только.

Фото: администрация Салехарда

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде может появиться сухой фонтан. Планируется, что он станет прекрасным местом для прогулок и встреч.

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