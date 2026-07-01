Сухой фонтан может появиться в Салехарде

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде может появиться сухой фонтан. Это одна из инициатив, предложенная жителями в рамках проекта «Уютный Ямал», сообщили в городской администрации.

По словам автора идеи Татьяны, фонтан станет прекрасным местом для прогулок и встреч у салехардцев.

- Летом возле воды всегда хочется задержаться подольше. Здесь будут гулять семьи с детьми, отдыхать после рабочего дня, встречать друзей и делать красивые фотографии, - считает горожанка.

Салехардцы, у которых есть идеи как сделать город комфортнее, могут предложить их на портале «Живем на Севере» (раздел «Уютный Ямал»). Также оставить свою инициативу можно с 8:30 до 17:00 в проектном офисе по адресу: ул. Свердлова, д. 48, каб. 405 (4 этаж).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде могут появиться «Скамейки добрых встреч».

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