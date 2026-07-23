Ямальский ритм платежей: северяне осваивают стикеры, QR коды и бесконтакт

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На Ямале всё чаще можно увидеть, как покупатель на кассе не достаёт карту, а прикладывает к терминалу стикер или сканирует QR код. Для северян скорость и удобство стали не просто плюсом, а настоящей необходимостью — особенно в мороз, когда перчатки мешают возиться с картой и ПИН кодом. Неудивительно, что альтернативные способы оплаты уверенно завоёвывают популярность.

По данным ВТБ, за первые пять месяцев года россияне провели около 570 миллионов платежей через новые платёжные инструменты — на общую сумму 660 миллиардов рублей. Это на 60 % больше, чем за тот же период прошлого года. На Ямале тренд прослеживается так же отчётливо: в магазинах, кафе и сервисных точках заметно растёт доля операций вне привычных карточных схем.

Лидером по частоте использования стали платёжные стикеры — в этом году ими воспользовались 238 миллионов раз, что на 40 % выше показателей 2025 года. Для ямальцев такой формат особенно практичен: стикер легко крепится на чехол, не требует ввода данных и выручает, если карта осталась дома или в другой куртке. При этом по объёму средств впереди — Система быстрых платежей: через неё прошло 365 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем обороты по стикерам, и на 40 % превышает прошлогодние значения. Сервисы бесконтактной оплаты тоже заметно прибавили: их востребованность выросла в 2,3 раза, а траты через них достигли 120 миллиардов рублей. На Ямале эти инструменты активно используют не только в офлайн торговле, но и при заказе доставки, покупке билетов и оплате услуг — особенно когда хочется всё сделать быстро, не выходя из дома.

Алексей Охорзин из ВТБ обращает внимание на интересный нюанс: клиенты, которые пользуются сразу несколькими платёжными способами, в среднем тратят больше. У таких пользователей средний чек доходит до 42 тысяч рублей — это более чем на 60 % выше, чем у тех, кто ограничивается одной картой.