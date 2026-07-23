В Надыме открылась авторская студия эстетического восстановления

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Надымчанка Мария Алиева открыла авторскую студию эстетического восстановления. Это стало возможным благодаря заключению социального контракта, сообщили в пресс-службе губернатора.

В студии можно получить разного вида массаж, позаниматься аквамедитацией. Мария обучалась у ведущих мастеров страны и владеет более чем 80 техниками массажа.

- В нашем маленьком и уютном городе не хватало мест, где качественный сервис начинается прямо от порога. О возможности получить соцконтракт я узнала из соцсетей. Решила рискнуть: написала бизнес-план, защитила его, и мне одобрили выплату, - рассказывает надымчанка.

Полученные 350 тысяч рублей Мария потратила на оборудование, главным приобретением стала установка для аквамедитации - специальная спа-кушетка для массажа головы. Эта процедура обеспечивает глубокое расслабление и профессиональный уход за волосами и лицом.

В планах у надымчанки - не останавливаться на достигнутом, продолжать обучаться и расширять свои услуги.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме открыли новый цех по переработке рыбы площадью 510 квадратных метров. На нем предприятие «Северянка» будет выпускать полуфабрикаты и консервы, в том числе пельмени из радужной форели.