Реконструкция Объездной улицы в Салехарде прошла проверку Госстройнадзора

Фото: Госстройнадзор ЯНАО

Госстройнадзор проверил, как продвигается ремонт улицы Объездная. Как подчеркнули в ведомстве, проводимые работы - это часть масштабной дорожной кампании, в рамках которой в городе обновят почти семь километров асфальта.

В порядок приведут чуть больше километра дороги. Сейчас рабочие занимаются устройством земляного полотна и переустройство инженерных коммуникаций, далее в планах - монтаж водопропускной трубы. Одновременно специалисты переустраивают воздушные и кабельные линии электропередачи, готовятся к обновлению участка городского водопровода. Существующие стальные трубы заменят современными полиэтиленовым, с более длительным сроком использования.

После завершения работ данный участок станет четырехполосным. Здесь появятся разделительная зеленая полоса, тротуары, велодорожка, ливневая канализация и освещение.

- В ходе проверки специалисты Госстройнадзора оценили ход реконструкции и соответствие выполняемых работ требованиям проектной документации, - прокомментировали в службе.

Реконструкция дороги необходима для развития строящегося микрорайона Обдорский.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.