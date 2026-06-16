За лето в Ноябрьске отремонтируют 15 километров сетей

Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьск готовится к новому отопительному сезону. За короткое северное лето планируется отремонтировать 15 километров магистральных и внутриквартальных сетей, сообщили в городской администрации.

Работы кипят в девяти микрорайонах, включая отдаленные. Специалисты меняют не только инженерные сети, но и все элементы, обеспечивающие надежность системы тепловодоснабжения.

Кстати, за последние пять лет в Ноябрьске заменили свыше 33 километров сетей.

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что в Ноябрьске начался ремонт улицы Багульная: рабочие приведут в порядок 1 километр 707 метров. На время работ для автомобилистов организованы пути объезда: выезды от улицы Пионерская до дома № 161 по улице Багульная. А также сквозные проезды через улицы Первомайская, Радужная, переулок Нагорный и улица Пихтовая.

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