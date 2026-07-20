В Надыме утонул мужчина. Перед этим он купался с друзьями и пил алкоголь

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Надыме утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло 18 июля 2026 года, когда компания друзей отправилась к воде, чтобы отдохнуть. Мужчины пили алкоголь, купались, а затем один из них пропал.

- Заметив долгое отсутствие товарища, мужчины начали искать его, но безрезультатно. После они обратились в экстренные службы, которые, 19 июля тело пропавшего в воде, - прокомментировали в ведомстве.

Следователи организовали доследственную проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Шурышкарском районе утонул 14-летний подросток. Он слишком далеко отплыл от берега.

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