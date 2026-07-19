На переправе между Салехардом и Лабытнангами установят пункт автоматической оплаты

Фото: Дороги и транспорт Ямала

Департамент дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о том, что между городами Салехард и Лабытнанги на переправе со стороны Салехарда обустраивают пункт автоматической оплаты. Он расположится рядом с КПП и поможет водителям сократить очередь к переправе.

Напомним, что этим летом в грузопассажирских перевозках между городами Салехард и Лабытнанги задействованы 6 паромов. Перевозки выполняются в круглосуточном режиме при наличии благоприятных погодных условий. Движение паромов останавливается в условиях ограниченной видимости (менее 1 км) из-за тумана, мглы, снегопада, ливня, а также при ветре более 18 метров в секунду.

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