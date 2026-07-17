Спасатели помогают парапланеристам спуститься

В Надымском районе произошло ЧП с участием параплана: неожиданно летательный аппарат с людьми понесся в сторону линий электропередач и столкнулся с ними

Информация о происшествии поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу 16 июля около 23:00. В нем говорилось, что неподалеку от аэропорта параплан с двумя людьми врезался в провода, необходима помощь.

Не медля, к месту выехали пожарные и работники «Ямалспаса». С помощью автолестницы и спасательного полотна они спустили перепуганных людей на землю и затем занялись запутавшейся техникой.

К счастью, серьезных травм любителям полетать удалось избежать. В больницу доставили лишь 30-летнюю девушку - она получила ожоги. Инструктор, управлявший техникой, не пострадал.

Происшествие уже взято на контроль Новоуренгойской транспортной прокуратурой.

- По факту инцидента с парапланеристами организована проверка. По ее результатам будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства, - прокомментировали в надзорном ведомстве.

На Ямале параплан с людьми врезался в линию электропередач

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что семья Лапсуй из небольшого поселка Антипаюта испытала один шок за другим: сначала пришло сообщение о гибели на СВО их родственника, а затем все они едва не попали в авиакатастрофу, везя тело мужчины на малую родину. Уже через несколько минут после взлета вертолет наклонился на бок и стал резко снижаться.

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