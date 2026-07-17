Фото: администрация Пуровского района

Леса Пуровского района закрыты для посещения и отдыха до 6 августа. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

На территории Пуровского района находятся Таркосалинское и Ноябрьское лесничества. Оба запрещено посещать и въезжать в них на транспорте. Нарушителей ждет штраф.

- Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность, - напомнили в мэрии землякам.

Напоминаем, что при обнаружении природного пожара нужно немедленно звонить на бесплатную прямую линию лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в региональных лесах отменен режим ЧС. Это связано со стабилизацией пожарной обстановки. Благодаря слаженной работе пожарных и спасателей огонь не сумел добраться до населенных пунктов и объектов экономики.

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