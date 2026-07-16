На Ямале отменен режим ЧС в лесах Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Ямале отменен режим ЧС в лесах. Это связано со стабилизацией пожарной обстановки, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- Стабилизация обстановки стала результатом масштабной работы всех привлеченных сил. В тушении участвовали спасатели «Ямалспаса», прибывшие из других регионов специалисты «Авиалесохраны», сотрудники МЧС России и противопожарной службы региона, пилоты авиакомпании «Ямал», а также специалисты других ведомств, - прокомментировали в ведомстве.

Благодаря их слаженной работе огонь не сумел добраться до населенных пунктов и объектов экономики.

Вместе с тем продолжает действовать «Особый противопожарный режим», предполагающий дополнительные ограничения и усиление мер безопасности.

Мониторинг обстановки ведется ежедневно с применением системы видеонаблюдения «Лесохранитель», малой авиации и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

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