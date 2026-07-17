QR оплата в Аргентине: теперь и для путешественников с Ямала

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Для жителей Ямала, которые мечтают увидеть далёкие страны, расчёты за границей стали заметно проще. В Аргентине теперь доступна оплата по QR коду — привычный для многих механизм, который хорошо знаком по покупкам в Салехарде, Новом Уренгое или Ноябрьске. Чтобы расплатиться, достаточно открыть банковское приложение, навести камеру смартфона на QR код в торговой точке и подтвердить платёж. Деньги спишутся с рублёвого счёта, а конвертация в аргентинские песо пройдёт автоматически — всё быстро и без лишних шагов.

Популярность такого способа оплаты уверенно растёт. По данным ВТБ, с начала года россияне совершили более 524 тысяч QR платежей за рубежом, а общий объём операций превысил 1,6 млрд рублей — показатели кратно выше, чем в прошлом году. Чаще всего по QR оплачивают повседневные товары: продукты, одежду, электронику. Для ямальцев, отправляющихся в дальние путешествия, это значит меньше забот с обменом валюты и больше удобства в поездках.

Аргентина стала первой страной Латинской Америки, где для россиян заработала эта технология. Направление входит в число наиболее востребованных у российских туристов на континенте. Интерес к стране поддерживают не только богатая культура и живописная природа, но и яркие спортивные события — вроде выступлений аргентинской футбольной сборной на крупных турнирах.

Как отметил Алексей Охорзин, старший вице президент ВТБ и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса, система адаптирована под реальную практику в Аргентине и поддерживает практически все распространённые там форматы QR кодов. Это даёт ямальцам, планирующим поездку, уверенность в том, что оплатить покупки получится в большинстве магазинов, кафе и других точек обслуживания — без необходимости искать альтернативные способы расчёта.