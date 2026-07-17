На губкинском байкфестивале «СоРОКет» выступит Артур Беркут

Фото: мото клуб «BASTION»

С 7 по 9 августа Губкинский станет центром притяжения для байкеров и любителей активного отдыха. В эти дни пройдет байкфест «СоРОКет», сообщили в городской администрации.

Организаторы подготовили программу с мотоджимханой, эндуро, выступлениями стантрайдеров и даже полетами на воздушном шаре. Кульминацией праздника станет рок-фестиваль с выступлениями групп «Капучино» и Dogger Band из Губкинского, «Полярный экспресс» из Тарко-Сале, Rush-n-Attack из Иркутска и Артура Беркута из Москвы.

Во время праздника можно подкрепиться на фуд-корте - здесь будут блюда на любой вкус.

Остановиться можно будет прямо на поляне - для гостей организуют комфортное проживание. Также можно будет остановиться в гостиницах и отелях.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Лабытнанги суровые байкеры, сойдя с «железных коней», посадили цветы возле нового арт-объекта.

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