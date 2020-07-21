В Лабытнанги байкеры сажали цветы возле нового арт-объекта

21 Июль 2020 2020-07-21T14:47:16+03:00

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В Лабытнанги суровые байкеры, сойдя с «железных коней», сажали цветы возле нового арт-объекта. Об этом рассказала глава города Марина Трескова на страницах социальной сети «ВКонтакте». Помогали мотоциклистам озеленять территорию семьи.

Скульптурно-архитектурная композиция «Байкеры» появилась на площади В. Нака возле спортзала «Олимп». Идея ее создания принадлежит «Мотосообществу города Лабытнанги», принимающему активное участие в общественной жизни. Байкеры не только выступили в роли общественных контролёров хода работ на объекте. Они взяли на себя озеленение площадки.

«Спасибо вам! Вы настоящие романтики и реально крутые парни!», - написала градоначальница в соцсети.

Фото: https: vk.com Марины Тресковой

Центром арт-объекта является карта мира. Карта - точка отсчета, начало пути. А ещё – место старта будущих акций «Мотосообщества». На установленной части композиции можно прочитать слова из песни лидера группы «Кино» Виктора Цоя: «Всё, что мне нужно – это несколько слов и место для шага вперёд…». Они стали девизом арт-объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU