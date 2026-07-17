Фото: администрация Пуровского района

Жителей Тарко-Сале приглашают присоединиться к экологической акции «Чистый лес». Он пройдет уже сегодня, 17 июля, в районе парковки озера Окуневое, начало - в 14:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться в системе «ЭКОЛОГИРОССИИ.рф», а также подать заявку на участие организатору «Администрация Пуровского района» (ID 380) или на платформе «Добро.рф».

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в регионе подвели итоги Всероссийской акции «Сад Памяти». Результаты впечатляют - 822 участника и более 2 800 деревьев, сообщили в пресс-службе губернатора.

Традиционно для высадки были выбраны сосна, ель, пихта, береза, тополь, рябина, можжевельник и ива. Больше всего деревьев появилось в Правохеттинском - 550, затем идут Пангоды - 485, Лонгъюган - 315 и Тарко-Сале - 300.

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