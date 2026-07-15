«Сад Памяти»: более 2 800 деревьев высадили на Ямале в этом году

Более 2800 деревьев высадили на Ямале в этом году Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

На Ямале подвели итоги Всероссийской акции «Сад Памяти». Результаты впечатляют - 822 участника и более 2 800 деревьев, сообщили в пресс-службе губернатора.

Традиционно для высадки были выбраны сосна, ель, пихта, береза, тополь, рябина, можжевельник и ива. Больше всего деревьев появилось в Правохеттинском - 550, затем идут Пангоды - 485, Лонгъюган - 315 и Тарко-Сале - 300.

Как отметил замдиректора департамента природных ресурсов и экологии Анатолий

Усякин, «Сад Памяти» - это значимая эколого-патриотическая инициатива, которая объединяет людей вокруг общей цели. В ней участвуют люди всех возрастов: от школьников до старшего поколения.

- Совместный труд становится символом преемственности, уважения к прошлому и ответственности за будущее. А созданные в ходе акции зеленые зоны становятся живыми памятниками, которые будут напоминать о подвиге героев долгие годы, - подчеркнул он.

Напоминаем, что весной в рамках акции завершилось благоустройство сквера имени Владимира Жоги. Он находится на территории подшефного муниципалитета – города Волноваха.

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