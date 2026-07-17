Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ямальцев просят убрать транспорт, оставленный на переправе Салехард - Лабытнанги. Причина этого - установка пункта автоматической оплаты, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Убедительная просьба убрать свои автомобили со стоянки возле контрольно-пропускного пункта со стороны Салехарда. Будет проводиться установка пункта автоматической оплаты», - говорится в сообщении.

Автомобили, оставшиеся на проезжей части, будут эвакуированы и отправлены на штрафстоянку.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что на переправе Салехард - Лабытнанги ввели новый режим движения автомобилей: заехать на паром теперь можно только по одной полосе. Причина этого - работы по установке пункта автоматической оплаты.

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