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НовостиОбщество15 июля 2026 4:18

На переправе Салехард - Лабытнанги ввели новый режим движения автомобилей

На переправе Салехард - Лабытнанги почти на месяц изменится движение
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На переправе Салехард - Лабытнанги ввели новый режим движения автомобилей: заехать на паром теперь можно только по одной полосе. Причина этого - работы по установке пункта автоматической оплаты, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- С 15 июля по 10 августа на паромной переправе Салехард - Лабытнанги будут проходить работы по устройству пункта автоматической оплаты. В связи с этим заехать на паромы с обеих сторон можно будет только по одной полосе, - прокомментировали в ведомстве.

Жителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

Напоминаем, что получить дополнительную информацию о работе паромной переправы можно у мах-бота «Переправа ЛБТ-СХД» или по телефону диспетчерской службы перевозчика: +7 (912) 420-40-46. Также у северян есть возможность наблюдать за движением паромов в режиме онлайн.

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