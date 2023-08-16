Мост, новая башня и коч: как будет выглядеть Обдорский острог в Салехарде после масштабной реконструкции

Фото: администрация Салехарда. Проект Обдорского острога. Тот самый старинный мост.

Главную достопримечательность Салехарда - Обдорский острог - ждет масштабная реконструкция. По словам авторов проекта, туристический комплекс не просто расширят, а наполнит его «жизнью», при этом сохранив облик старины.

Фото: администрация Салехарда. Прогулочная зона.

- В первоначальной концепции, которую предлагал Александр Ополовников - наш известный российский архитектор-реставратор, планировалось создать не только древний острожек, каким он был при основании Обдорска, но и расширить его, показать посадские постройки. К сожалению, реализовать этот проект ему не удалось. Мы же решили воздвигнуть современные постройки, но сохранить в них дух старины древнерусского зодчества, сделать их более функциональными, - сказал советник главы Салехарда Александр Панфилов.

Фото: администрация Салехарда. Прогулочная зона.

Пока будущий проект нового Обдорского острога представлен в виде эскиза. В нем есть игровые площадки, фотозоны, места для отдыха, новая обзорная башня, с которой откроются виды на Полуй, лодочную станцию и современные микрорайоны города, а еще деревянный мост - совершенно особенный.

Фото: администрация Салехарда. Прогулочная зона.

- Это будет торговый мост, сделанный по мотивам старинных деревянных мостов, которых в мире осталось единицы. Таких мостов мы, к сожалению, больше не увидим. Комплексного деревянного русского зодчества, увы, практически не сохранилось. Мы взяли эти образы из работ Ополовникова, из древнерусской северной старинной деревянной архитектуры, - говорит Александр.

Фото: администрация Салехарда.

А еще в обновленном Обдорском остроге планируется установить большой морской коч, который будет символизировать русских мореходов, открывших новые земли и налаживавших торговые связи.

Фото: администрация Салехарда. Коч, который установят у смотровой площадки.

Кстати, старый салехардский мерзлотник тоже включен в реставрацию и войдет в общий ансамбль острога - из него сделают музей вечной мерзлоты.

- Наш северный город подарил нам немало удивительных мест и природных явлений. Одно из таких - естественный холодильник под Обдорским острогом. Поставили цель не только сохранить мерзлотник, который более полувека назад использовался для хранения рыбы, но и превратить его в настоящую достопримечательность - музей вечной мерзлоты в Салехарде, - заявил минувшей весной глава города Алексей Титовский.

Фото: Алексей Титовский. Проект музея вечной мерзлоты.

На данный момент известно, что будущий музей украсят кристаллами льда и фигурами животных, не исключено, что они будут интерактивными.

Фото: Алексей Титовский. Проект музея вечной мерзлоты.

А еще, в дальнейшей перспективе, планируется облагородить и часть прибрежного порта, сделав его «стильным и живым».

Одним словом, все это будет входить в единый ансамбль под названием «Обдорский острог».