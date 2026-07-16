На Ямале тушат три последних природных пожара

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского, Надымского и Пуровского районов бушуют три природных пожара общей площадью 201,5 гектара. Из них локализовано одно возгорание на площади 195 гектаров. Это данные на 8:30 утра 16 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 89 человек, вертолеты Ми-8 с водосливным устройством не задействованы, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили два природных пожара площадью 805 гектаров.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 375 природных возгораний. Огонь повредил 58 370,3 гектара территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.