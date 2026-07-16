В Муравленко построят современный жилой комплекс на 88 квартир

Фото: Елена Молдован

Центральный микрорайон Муравленко ждет преображение. Накануне глава города Марина Трескова осмотрела территорию вместе представителями строительной компании «Стиллар».

В будущем здесь появится современный жилой комплекс из трех домов на 88 квартир. На первом этаже одного из них разместятся коммерческие помещения.

Рядом находятся парк, лицей, школа, спортзал, центр для детей и молодежи. Одним словом, все, что нужно для комфортной жизни.

Фото: Елена Молдован

- Проектная документация готова. До конца года застройщик планирует получить разрешение на строительство и начать работы. А значит, совсем скоро у муравленковцев появится возможность приобрести новое комфортное жилье на первичном рынке, - сказала Елена Молдован.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Муравленко продолжается строительство поликлиники площадью свыше 13 тысяч квадратных метров. Сейчас рабочие заканчиваются трудится над фасадом и занимаются монтажом коммуникаций: систем отопления, вентиляции, электроснабжения и слаботочных сетей. Параллельно ведутся укладка плитки и линолеума, монтаж подвесных потолков, устройство финишных покрытий стен.

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