Рабочие завершают обустройство фасада строящейся поликлиники в Муравленко

Фото: Госстройнадзор ЯНАО

В Муравленко продолжается строительство поликлиники площадью свыше 13 тысяч квадратных метров - крупнейшей на Ямале. Сейчас рабочие заканчиваются трудится над фасадом, сообщили в пресс-службе регионального Госстройнадзора.

Также специалисты занимаются монтажом коммуникаций: систем отопления, вентиляции, электроснабжения и слаботочных сетей. Параллельно ведутся укладка плитки и линолеума, монтаж подвесных потолков, устройство финишных покрытий стен.

Все материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к медицинским учреждениям: они прочные, износостойкие и подходят для регулярной санитарной обработки.

- Мы контролируем каждый этап строительства - от устройства фундаментов до отделочных работ и благоустройства территории. Все работы выполняются строго в соответствии с проектной документацией и установленными требованиями качества, - говорит заведующая сектором по городу Муравленко четвертого территориального управления службы Госстройнадзора Инна Плахотнюк.

В здании разместятся взрослая поликлиника, женская консультация, стоматология, аптека и административные службы. Кроме того, здесь появится МРТ-аппарат и аппарат компьютерной томографии, аппараты ультразвуковой диагностики, электрокардиографы, энцефалографы, приборы для физиотерапии, стоматологические установки.

