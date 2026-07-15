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Прокуратура помогла жительнице Лабытнанги добиться компенсации за оскорбление в рабочем чате. Решив, что ее честь и достоинство задеты, женщина сама обратилась в надзорный орган за помощью.

- Установлено, что в мае 2026 года 43-летняя женщина, испытывая неприязнь к своей коллеге, умышленно и публично оскорбила ее в рабочем чате, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор завел на нарушительницу дело по ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), а затем суд признал ее виновным и приговорил к штрафу в пять тысяч рублей.

Кстати, только в первом полугодии суды наказали за аналогичные правонарушения восемь человек. В общей сложности они выплатили 24 тысячи рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что салехардец оскорбил сотрудника Госстройнадзора и схлопотал штраф. Он был не согласен с результатом проведенной в отношении него проверки.

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