Салехардца наказали за оскорбительную переписку с сотрудником Госстройнадзора

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Салехардец оскорбил сотрудника Госстройнадзора и схлопотал штраф. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все началось с того, что в надзорное ведомство обратился сотрудник департамента, заявивший о нарушении своих конституционных прав. В апреле 2026 года его в переписке оскорбил человек, в отношении которого проводилась проверка.

В итоге прокуратура завела на северянина дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме), а суд признал его виновным и приговорил к штрафу в три тысячи рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что житель Нового Уренгое, оскорбивший судью и полицейского, отправится на обязательные работы.

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